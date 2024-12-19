Марк Аллен вышел в полуфинал турнира в Саудовской Аравии, обыграв Марка Селби

Североирландский снукерист Марк Аллен вышел в полуфинал нерейтингового турнира Snooker Championship, который проходит в эти дни в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В четвертьфинальном поединке Аллен обыграл англичанина Марка Селби со счётом 4:2.

В полуфинале соревнований 38-летний североирландец встретится с победителем противостояния между семикратным чемпионом мира англичанином Ронни О'Салливаном и китайцем Дин Цзюньхуэем. Их матч начнётся сегодня не ранее 23:00.

Отметим, что матчи в рамках Snooker Championship играются до четырёх побед, по принципу «лучший из семи фреймов», за исключением финала, который будет сыгран по принципу «лучший из девяти фреймов»… Действующим чемпионом турнира является Ронни О'Салливан.