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«Эта история подошла к концу». Лижэнь — о поражении в матче за шахматную корону

«Эта история подошла к концу». Лижэнь — о поражении в матче за шахматную корону
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17-й чемпион мира по шахматам китайский гроссмейстер Дин Лижэнь обратился к своей команде и болельщикам после обидного поражения в матче за шахматную корону от Гукеша Доммараджу из Индии.

Шахматы. ЧМ-2024. Сентоса, Сингапур
Партия 14. Дин Лижэнь (Китай) — Гукеш Доммараджу (Индия)
12 декабря 2024, четверг. 12:00 МСК
Дин Лижэнь
Окончено
0:1
Гукеш Доммараджу

«История в Сентосе подошла к концу. Спасибо моей команде за помощь и поддержку! Спасибо моим болельщикам за их поддержку и заботу! Я воспользуюсь этим временем, чтобы отдохнуть и восстановиться. Впереди ещё долгий путь», — написал Лижэнь в социальных сетях.

Напомним, Лижэнь уступил своему сопернику со счётом 6,5:7,5. Финальная партия матча прошла в четверг, 12 декабря, в Сентосе (Сингапур). Индиец действовал чёрными фигурами и одержал победу на 58-м ходу. Гукеш стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда.

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