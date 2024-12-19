«Эта история подошла к концу». Лижэнь — о поражении в матче за шахматную корону

17-й чемпион мира по шахматам китайский гроссмейстер Дин Лижэнь обратился к своей команде и болельщикам после обидного поражения в матче за шахматную корону от Гукеша Доммараджу из Индии.

«История в Сентосе подошла к концу. Спасибо моей команде за помощь и поддержку! Спасибо моим болельщикам за их поддержку и заботу! Я воспользуюсь этим временем, чтобы отдохнуть и восстановиться. Впереди ещё долгий путь», — написал Лижэнь в социальных сетях.

Напомним, Лижэнь уступил своему сопернику со счётом 6,5:7,5. Финальная партия матча прошла в четверг, 12 декабря, в Сентосе (Сингапур). Индиец действовал чёрными фигурами и одержал победу на 58-м ходу. Гукеш стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда.