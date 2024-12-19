Тренер Образцова рассказала, почему спортсмен вновь использовал содержащий допинг БАД

Арина Фомина, личный тренер многократного чемпиона России в спринтерском беге Игоря Образцова, который был дисквалифицирован 17 декабря за нарушение антидопинговых правил, рассказала, почему они вновь приняли решение употребить загрязнённый допингом БАД, несмотря на то что ранее спортсмен уже отбывал дисквалификацию за аналогичный случай.

«Очень печально, когда спортсмен покупает добавку, на которой нет ни слова о том, что в ней содержится запрещённое вещество. В нашем случае это экстракт герани, который разрешён только во внесоревновательный период, а Игоря тестировали после июньского Мемориала Игнатьева в Чебоксарах.

Тот сезон для Игоря изначально складывался очень непросто, он сумел очень быстро вернуться на беговую дорожку после аппендицита и реанимации. Поэтому мы и решили использовать БАД, чтобы ускорить процесс восстановления», — приводит слова Фоминой ТАСС.

Напомним, Игорь был признан виновным в нарушении п. 4.1 («Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и п. 4.2 («Использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или метода») Общероссийских антидопинговых правил.

Срок дисквалификации Образцова начинался 29 мая 2024 года. Все результаты спортсмена, достигнутые с 17 июня 2023 года (дата сдачи пробы), были аннулированы.