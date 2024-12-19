Люка Бресель стал вторым полуфиналистом турнира Snooker Championship в Эр-Рияде

Чемпион мира по снукеру 2023 года, бельгиец Люка Бресель нанёс поражение действующему чемпиону мира англичанину Кайрену Уилсону в четвертьфинале нерейтингового турнира Snooker Championship, который проходит в эти дни в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Матч завершился со счётом 4:3.

В полуфинале соперником Бреселя станет победитель противостояния между первым номером мирового рейтинга англичанином Джаддом Трампом и валлийцем Марком Уильямсом.

Отметим, что матчи в рамках Snooker Championship играются до четырёх побед, по принципу «лучший из семи фреймов», за исключением финала, который будет сыгран по принципу «лучший из девяти фреймов». Действующим чемпионом турнира является Ронни О'Салливан.