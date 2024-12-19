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Губерниев отреагировал на высказывание Путина о пловцах

Губерниев отреагировал на высказывание Путина о пловцах
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Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ярко отреагировал на признание президента России Владимира Путина о том, что он болел за российских пловцов на прошедшем чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, на котором они выступали в нейтральном статусе.

«И вот тут совсем пригорюнились квасные пупсоны, которые были так против нейтрального нашего статуса!!! Разные говноеды, что против спортсменов наших, испытывают трудности и лишения…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале, добавив несколько смеющихся эмодзи.

Напомним, ранее Губерниев неоднократно критиковал и высмеивал спортивных чиновников и экспертов, которые призывали российских спортсменов отказываться от участия в международных соревнованиях без флага и гимна. Больше всего доставалось главе Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе, придерживающейся именно такой позиции.

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