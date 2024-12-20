Коу озвучил революционное решение, которое намерен принять в случае избрания главой МОК

Кандидат на должность президента МОК глава World Athletics британец Себастьян Коу готов перенести некоторые виды спорта в закрытых помещениях с летних Олимпийских игр на зимние в случае его избрания на пост, который в данный момент занимает немец Томас Бах.

Данное намерение отражено в предвыборном манифесте Коу. Своё вышеописанное решение функционер объясняет требованиями, которые всё больше предъявляет изменение климата в мире.

«Изменение климата заставит нас принципиально задуматься о календаре, о том, где и в какое время года мы будем проводить наши мероприятия. И некоторые из нас даже предположили, что нам, возможно, стоит рассмотреть баланс между зимними и летними Играми. Некоторые виды спорта проводятся в закрытых помещениях. Теоретически их можно перенести на другое время года, например, на зимние Игры.

Инновации имеют решающее значение, мы должны быть открыты для новых идей», — приводит слова Коу BBC Sport.

Также Коу убеждён, что МОК нуждается в переменах, и намерен реорганизовать комитет. По его словам, «слишком много власти сосредоточено в руках слишком малого числа людей».