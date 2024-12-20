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Непомнящий вышел в полуфинал итогового турнира Champions Chess Tour, обыграв Лазавика

Непомнящий вышел в полуфинал итогового турнира Champions Chess Tour, обыграв Лазавика
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Двукратный вице-чемпион российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанёс поражение белорусскому шахматисту Денису Лазавику в квалификационном матче за выход в полуфинал итогового турнира Champions Chess Tour. Россиянин одержал победу со счётом 1,5:0,5.

В полуфинале соревнований Непомнящий сыграет с французом Алирезой Фируджей, который прошёл в данную стадию напрямую. В другом матче за выход в финал поспорят 16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен и ещё один представитель Франции Максим Вашье-Лаграв.

Напомним, Champions Chess Tour – серия из восьми онлайн-турниров по шахматам с участием сильнейших мастеров мира, проходящая в течение сезона и завершающаяся очным итоговым турниром.

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