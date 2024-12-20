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Джадд Трамп неожиданно проиграл в четвертьфинале турнира в Эр-Рияде

Джадд Трамп неожиданно проиграл в четвертьфинале турнира в Эр-Рияде
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Английский снукерист, чемпион мира 2019 года, первый номер мирового рейтинга Джадд Трамп неожиданно проиграл шестому номеру мирового рейтинга Марку Уильямсу в четвертьфинале нерейтингового турнира Snooker Championship, который проходит в эти дни в столице Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч завершился со счётом 4:3.

В полуфинале турнира Уильямс встретится с восьмым номером мирового рейтинга, представителем Бельгии Лукой Бреселем.

Отметим, что матчи в рамках Snooker Championship играются до четырёх побед, по принципу «лучший из семи фреймов», за исключением финала, который будет сыгран по принципу «лучший из девяти фреймов». Действующим чемпионом турнира является Ронни О'Салливан.

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