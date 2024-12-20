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Ронни О'Салливан вышел в полуфинал турнира в Эр-Рияде

Ронни О'Салливан вышел в полуфинал турнира в Эр-Рияде
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Третий номер мирового рейтинга английский снукерист Ронни О'Салливан одержал победу над Джуньху Дином из Китая (девятый в рейтинге) в четвертьфинале нерейтингового турнира Snooker Championship, который проходит в эти дни в столице Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч завершился со счётом 4:0.

В полуфинале турнира О'Салливан встретится с четвёртым номером мирового рейтинга англичанином Марком Алленом.

Отметим, что матчи в рамках Snooker Championship играются до четырёх побед, по принципу «лучший из семи фреймов», за исключением финала, который будет сыгран по принципу «лучший из девяти фреймов». Действующим чемпионом турнира является Ронни О'Салливан.

Видео: Главные звёзды снукера – кто они?

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