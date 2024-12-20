Роман Ротенберг сравнил пловца Лифинцева с Майклом Фелпсом

Главный тренер ХК «СКА» Роман Ротенберг заявил, что в России есть пловец уровня 23-кратного олимпийского чемпиона из США Майкла Фелпса. Он имел в виду Мирона Лифинцева, который на ЧМ-2024 на короткой воде завоевал пять золотых наград.

«Все говорят про Майкла Фелпса, но есть наш Мирон [Лифинцев]. Можно только гордиться, что наши сборники пять раз выигрывают чемпионат мира. Мы всегда рады. Плавание тоже часть подготовки. Чем больше хоккеисты будут плавать, тем больше мы будем побеждать. Пловцы поделились опытом с нашими игроками», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Мирону Лифинцеву на момент проведения ЧМ-2024 в Будапеште (Венгрия) было 18 лет. Это был его первый старт на взрослом уровне.