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Российские фигуристы смогут попасть на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе

ISU допустил российских спортсменов до квалификации на ОИ-2026 в нейтральном статусе
Марк Кондратюк
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Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до квалификации на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Об этом решении стало известно из документа на официальном сайте организации.

Совет организации предложил перенять опыт МОК в части выступления российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе и распространить его на Игры 2026 года в Милане (Италия). Для этого Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) должны подать заявки на участие в квалификационных соревнованиях не позднее 28 февраля 2025 года. Речь пока идёт только об индивидуальных соревнованиях.

Квалификация на Олимпиаду-2026 по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай).

Напомним, в ведение ISU входят фигурное катание, шорт‑трек, конькобежный спорт. Российские спортсмены отстранены от международных стартов с 2022 года.

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