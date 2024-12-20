В Госдуме отреагировали на решение ISU допустить россиян до олимпийской квалификации

Депутат Госдумы РФ олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о релизе Международного союза конькобежного спорта (ISU), в котором организация объявила о допуске российских спортсменов до участия в квалификации Олимпийских игр 2026 года.

«Важно, что в ISU обещали допустить россиян, они это обещание сдержали. Было много переговоров и кулуарных, и на мероприятиях. У нас древние отношения, первый чемпионат мира проходил в Российской империи, ещё в Санкт-Петербурге. И когда создавалась федерация, был позапрошлый век, Россия тоже принимала непосредственное участие. Взять и просто нас вычеркнуть было крайне тяжело. Они не смогли до конца это сделать, в душе очень сильно сомневались, но на них было оказано беспрецедентное давление, они извинялись.

Выступить в нейтральном статусе — единственный реальный шанс поехать на Олимпиаду в 2026 году. Хотя я слышала о предпосылках, чтобы россиян там тоже не было, на чём настаивает ряд политиков. Но если сейчас не начать получать квоты в трёх видах спорта, просто никто не окажется на Олимпиаде. Квоты поимённые, может быть, даже одного спортсмена не будет на Олимпиаде. Поэтому надо начинать сейчас, потому что могут быть разные ограничения, например, по въезду в разные страны. Нужно показывать результаты, чем больше спортсменов, тем лучше. Но здесь надежда на государство и спонсоров, потому что многим федерациям трудно справиться с такими тратами на поездки. Думаю, мы сэкономили деньги за эти годы, сейчас их можно потратить на то, чтобы наши спортсмены могли получить визы», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.