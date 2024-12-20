Дегтярёв отреагировал на допуск россиян к квалификации Олимпиады-2026

Министр спорта России Михаил Дегтярёв прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить до отбора на Олимпиаду-2026 российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Процесс полноценного возвращения в международный спорт будет трудным, но такие события, как решение Международного союза конькобежцев о допуске наших спортсменов к олимпийской квалификации пока в нейтральном статусе или недавнее успешное выступление российских пловцов на чемпионате мира — это важные шаги на этом пути. Это точно лучше, чем окончательный развод и самоизоляция. Будем продолжать развивать этот трек, поддерживая наших спортсменов и планомерно улучшая условия для их участия в международных соревнованиях. Этот процесс требует времени, больших усилий и единства нашего сообщества», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».

О решении допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификации на ОИ-2026 стало известно сегодня, 20 декабря. До этого они не могли выступить на международных стартах с 2022 года даже в нейтральном статусе.