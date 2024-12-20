Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дегтярёв отреагировал на допуск россиян к квалификации Олимпиады-2026

Дегтярёв отреагировал на допуск россиян к квалификации Олимпиады-2026
Михаил Дегтярёв
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить до отбора на Олимпиаду-2026 российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Процесс полноценного возвращения в международный спорт будет трудным, но такие события, как решение Международного союза конькобежцев о допуске наших спортсменов к олимпийской квалификации пока в нейтральном статусе или недавнее успешное выступление российских пловцов на чемпионате мира — это важные шаги на этом пути. Это точно лучше, чем окончательный развод и самоизоляция. Будем продолжать развивать этот трек, поддерживая наших спортсменов и планомерно улучшая условия для их участия в международных соревнованиях. Этот процесс требует времени, больших усилий и единства нашего сообщества», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».

О решении допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификации на ОИ-2026 стало известно сегодня, 20 декабря. До этого они не могли выступить на международных стартах с 2022 года даже в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Официально
ISU допустил российских спортсменов до квалификации на ОИ-2026 в нейтральном статусе
Коган — о решении ISU: рады поздравить всех российских фигуристов с началом этого пути
Анна Погорилая — о решении ISU: если условия такие же унизительные, реакция неоднозначная
ISU объявил критерии отбора фигуристов к квалификации ОИ
Российские спортсмены не допущены до квалификации на ОИ-2026 в командных видах — ISU
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android