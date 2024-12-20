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В Москве состоится международный турнир с участием российских шахматистов

В Москве состоится международный турнир с участием российских шахматистов
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С 19 по 22 декабря в Москве состоится международный шахматный турнир стран ШОС, Шанхайской Организации Сотрудничества.

Это один из немногих турниров, где российские шахматисты смогут снова сыграть под флагом РФ. В турнире примут участие представители международного блока ШОС, а также знаковые для России представители медиаотрасли и публичные персоны.

На турнире выступят представители России, КНР, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Ирана. Победители будут приглашены на Игры ШОС – 2025. Соревнования пройдут в семь туров, в формате 3+2. Трансляцию проведёт тренер сборной России, международный гроссмейстер Владимир Поткин.

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