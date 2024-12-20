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В МОК оценили решение ISU допустить россиян к отбору на ОИ-2026

В МОК оценили решение ISU допустить россиян к отбору на ОИ-2026
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Международный олимпийский комитет (МОК) оценил решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов до квалификации на Олимпийские игры 2026 года.

«Игры в Париже в 2024 году действительно продемонстрировали силу спорта, поскольку мир объединился. Таким образом, мы могли бы сделать так, чтобы спорт способствовал укреплению мира, наводил мосты, а не углублял конфронтацию. Зимние Олимпийские игры в 2026 году будут основаны на этом. Рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, выданные 28 марта 2023 года, остаются в силе. Исходя из этого, исполком МОК в надлежащее время примет решение о точных деталях участия нейтральных атлетов (AIN) в Олимпиаде-2026», — приводит сообщение МОК «ВсеПроСпорт».

О решении допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификации на ОИ-2026 стало известно сегодня, 20 декабря. До этого они не могли выступить на международных стартах с 2022 года даже в нейтральном статусе.

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