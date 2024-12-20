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Ронни О'Салливан не смог выйти в финал пригласительного турнира в Эр-Рияде

Ронни О'Салливан не смог выйти в финал пригласительного турнира в Эр-Рияде
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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан не смог выйти в финал Riyadh Season Snooker Championship 2024 (пригласительный ивент).

В полуфинале О'Салливан (третий номер мирового рейтинга) со счётом 2:4 проиграл Марку Аллену (4).

В поединке за титул Аллен сразится с чемпионом мира 2023 года бельгийцем Люкой Бреселем (восьмой номер мирового рейтинга), который в своём полуфинале одолел Марка Уильямса (6). Решающий матч будет играться до пяти побед.

Общий призовой фонд турнира в Саудовской Аравии составляет £ 785 тыс., обладатель титула получит £ 250 тыс.

Отметим, что матчи в рамках Snooker Championship игрались до четырёх побед, в формате «из семи фреймов», за исключением финала, который будет сыгран по принципу «из девяти фреймов».

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