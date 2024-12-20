Владыкина: российские пловцы напомнили, какие у нас талантливые спортсмены

Двукратная победительница Паралимпийских игр (2008, 2012) и чемпионка мира 2010 года в плавании на дистанции 100 метров брассом Олеся Владыкина поделилась впечатлениями об успехах российских пловцов на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия).

«Результаты говорят сами за себя. Они напомнили, какие у нас талантливые спортсмены. Несмотря ни на что, они работали не покладая рук и смогли добиться высоких результатов сразу после возвращения к международным стартам. Болела за Кирилла Пригоду. Столько было в последнее время разных событий, вмешательства в спорт! Не все спортсмены это выдержали, не все смогли продолжать упорно работать и, в конце концов, проявить себя. Пригода же, преодолев испытания, свой шанс не упустил», — приводит слова Владыкиной пресс-служба ОКР.

Напомним, ЧМ-2024 на короткой воде — первое соревнование с 2022 года, куда в нейтральном статусе допустили представителей России.