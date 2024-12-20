Ян Непомнящий вышел в финал Champions Chess Tour, где сразится с Магнусом Карлсеном

Российский гроссмейстер, восьмой номер мирового рейтинга Ян Непомнящий пробился в финал заключительного этапа Champions Chess Tour – 2024, который проходит в Осло (Норвегия) в формате рапида. За титул Непомнящий сразится с 16-м чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

В своём полуфинале Непомнящий со счётом 3,5:0,5 обыграл француза Алирезу Фируджу. Карлсен же оказался сильнее другого француза Максима Вашье-Лаграва (3,5:1,5).

Напомним, Champions Chess Tour – серия из восьми онлайн-турниров по шахматам с участием сильнейших мастеров мира, проходящая в течение сезона и завершающаяся очным итоговым турниром.

Финальный матч Непомнящий – Карлсен пройдёт завтра, 21 декабря. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 500 тыс.