Марк Аллен стал победителем турнира в Эр-Рияде, переиграв в финале Люку Бреселя

Четвёртый номер мирового рейтинга английский снукерист Марк Аллен одержал победу над Люкой Бреселем из Бельгии (восьмой в рейтинге) в финале нерейтингового турнира Snooker Championship, проходившего в эти дни в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Решающий матч из девяти фреймов завершился со счётом 5:1 в пользу Аллена.

Ранее в полуфинале турнира в Эр-Рияде Марк Аллен со счётом 4:2 переиграл соотечественника — третьего номера мирового рейтинга Ронни О'Салливана. Люка Бресель на этой стадии с таким же счётом взял верх над шестым в рейтинге Марком Уильямсом, представляющим Уэльс.

Предыдущим чемпионом Эр-Рияда был О'Салливан.

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