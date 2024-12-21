Призёр ЧМ по лёгкой атлетике Катир дисквалифицирован за подделку документов

Призёр чемпионатов мира по лёгкой атлетике испанец Мохамед Катир дисквалифицирован на четыре года за подделку документов. Об этом сообщает сайт независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).

Сообщается, что Катир подделал маршрут поездки, посадочный талон и подтверждение бронирования для того, чтобы ввести в заблуждение следователей, которые занимались его делом о пропуске допинг-пробы 28 февраля 2023 года.

Ранее испанец уже был дисквалифицирован на два года за пропуск трёх допинг-тестов. Спортсмен был отстранён до 6 февраля 2026 года. Таким образом, отстранение Катира продлено до февраля 2028 года.