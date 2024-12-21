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Призёр ЧМ по лёгкой атлетике Катир дисквалифицирован за подделку документов

Призёр ЧМ по лёгкой атлетике Катир дисквалифицирован за подделку документов
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Призёр чемпионатов мира по лёгкой атлетике испанец Мохамед Катир дисквалифицирован на четыре года за подделку документов. Об этом сообщает сайт независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).

Сообщается, что Катир подделал маршрут поездки, посадочный талон и подтверждение бронирования для того, чтобы ввести в заблуждение следователей, которые занимались его делом о пропуске допинг-пробы 28 февраля 2023 года.

Ранее испанец уже был дисквалифицирован на два года за пропуск трёх допинг-тестов. Спортсмен был отстранён до 6 февраля 2026 года. Таким образом, отстранение Катира продлено до февраля 2028 года.

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