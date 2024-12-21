«Это не значит, что они выступят!» Сальников — о нейтральном статусе Колесникова и Рылова

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался о возможном участии рекордсмена мира Климента Колесникова и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова в ЧМ-2025 по водным видам спорта.

«Они могут получить нейтральный статус. Только это же не значит, что они выступят! Спортивный отбор — наш главный принцип. Мотивация у них есть. А сейчас ещё и дополнительная мотивация. Вы сами видите, какие молодые конкуренты подросли. Я думаю, что Рылов и Колесников всё понимают. Они молодцы. Конкуренция всех делает сильнее», — приводит слова Сальникова «Спорт день за днём».

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила критерии допуска для российских и белорусских пловцов на международные соревнования в нейтральном статусе, открыв для них возможность участия в групповых дисциплинах в водных видах спорта.

Чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре пройдёт с 11 июля по 3 августа.