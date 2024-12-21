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Владимир Сальников: мы ещё увидим победы Евгении Чикуновой

Владимир Сальников: мы ещё увидим победы Евгении Чикуновой
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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался о выступлении рекордсменки мира Евгении Чикуновой на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который прошёл с 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия).

«Чикунова может и будет бороться. Она переболела незадолго до старта. На чемпионате России чувствовала себя не лучшим образом. Последствия болезни всегда сказываются. Уверен, мы ещё увидим победы Чикуновой», — приводит слова Сальникова «Спорт день за днём».

20-летняя Чикунова стала серебряным призёром чемпионата мира — 2024 на дистанции 200 метров брассом. На 100-метровке брассом она заняла пятое место, а на дистанции вдвое короче не смогла пробиться в полуфинальную стадию. Также спортсменка выступала в составе сборной России, которая заняла пятое место в комбинированной эстафете 4x100 м.

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