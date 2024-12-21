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Песков: большая обязанность ОКР и федераций — продолжать работать над допуском россиян

Песков: большая обязанность ОКР и федераций — продолжать работать над допуском россиян
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спортивным федерациям необходимо вести работу над допуском российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

«Не всё так гладко. Надо дальше работать, и большая обязанность Олимпийского комитета России и федераций — продолжать дальше работать. Потому что сильно ограничен состав спортсменов, которые могут принять участие, невозможны замены. То есть там есть над чем работать, очень много вопросов.

Это всё мне моя жена (Татьяна Навка. — прим. «Чемпионата») рассказывала — она тоже поборник прав спортсменов, особенно в фигурном катании. Но это первый шаг, и мы должны избавиться от этой паузы в участии наших спортсменов в международных соревнованиях, это нужно для спортсменов. Я смотрю на молодых девчонок, кто у Тани катается, они через три-пять лет уже всё, на пенсию надо выходить. А она с трёх лет этим занимается, положила всю жизнь, поэтому времени нет, надо спешить и надо им дать такое право», — приводит слова Пескова ТАСС.

20 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

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