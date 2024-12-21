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Магнус Карлсен обыграл Яна Непомнящего в финале Champions Chess Tour

Магнус Карлсен обыграл Яна Непомнящего в финале Champions Chess Tour
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16-й чемпион мира норвежский шахматист Магнус Карлсен стал победителем турнира Champions Chess Tour. В финале он обыграл российского гроссмейстера Яна Непомнящего со счётом 4:1.

Третье место на соревнованиях разделили два французских шахматиста — Алиреза Фируджа и Максим Вашье-Лаграв. В полуфинале Фируджа проиграл Непомнящему, а Вашье-Лаграв уступил Карлсену.

Напомним, Champions Chess Tour — серия из восьми онлайн-турниров по шахматам с участием сильнейших мастеров мира, проходящая в течение сезона и завершающаяся очным итоговым турниром. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 500 тыс.

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