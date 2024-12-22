Российские тяжелоатлеты получат медали ЧЕ‑2012 из-за дисквалификации спортсмена из Грузии

Два российских тяжелоатлета получат бронзовые медали чемпионата Европы — 2012 из-за дисквалификации спортсмена из Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР). Россиянин Руслан Албегов получит бронзу за третье место в рывке, а Андрей Козлов — в общем зачёте.

Решение о перераспределении наград в весовой категории свыше 105 кг принято Европейской федерацией тяжёлой атлетики (EWF).

Отметим, грузинский тяжелоатлет бронзовый призёр Игр-2016 Ираклий Турманидзе дисквалифицирован за употребление анаболических стероидов. Его результаты с апреля 2012-го по апрель 2014-го аннулированы.