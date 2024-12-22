Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские тяжелоатлеты получат медали ЧЕ‑2012 из-за дисквалификации спортсмена из Грузии

Российские тяжелоатлеты получат медали ЧЕ‑2012 из-за дисквалификации спортсмена из Грузии
Комментарии

Два российских тяжелоатлета получат бронзовые медали чемпионата Европы — 2012 из-за дисквалификации спортсмена из Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР). Россиянин Руслан Албегов получит бронзу за третье место в рывке, а Андрей Козлов — в общем зачёте.

Решение о перераспределении наград в весовой категории свыше 105 кг принято Европейской федерацией тяжёлой атлетики (EWF).

Отметим, грузинский тяжелоатлет бронзовый призёр Игр-2016 Ираклий Турманидзе дисквалифицирован за употребление анаболических стероидов. Его результаты с апреля 2012-го по апрель 2014-го аннулированы.

Материалы по теме
11 вдохновляющих фильмов про Олимпийские игры
11 вдохновляющих фильмов про Олимпийские игры
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android