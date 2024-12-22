Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Воспользовался шансами, которые он дал мне». Магнус Карлсен — о победе над Непомнящим

«Воспользовался шансами, которые он дал мне». Магнус Карлсен — о победе над Непомнящим
Комментарии

16-й чемпион мира норвежский шахматист Магнус Карлсен прокомментировал победу над россиянином Яном Непомнящим в финале турнира Champions Chess Tour, который проходил в Осло. Карлсен обыграл российского гроссмейстера со счётом 4:1.

– У вас всё еще есть ментальное преимущество перед Непомнящим после чемпионата мира — 2021?
– Хорошо, что так продолжается. Он провёл хороший полуфинал в пятницу, но я воспользовался шансами, которые он дал мне сегодня, — сказал Карлсен в эфире норвежского телеканала TV2.

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий провели 51 партию на турнирах Champions Chess Tour. В 14 из них выиграл норвежский шахматист, россиянин одержал пять побед, а остальные партии завершились ничьей.

Материалы по теме
Карлсен разгромил Непомнящего в финале Тура чемпионов — 2024. А ведь у Яна были шансы!
Карлсен разгромил Непомнящего в финале Тура чемпионов — 2024. А ведь у Яна были шансы!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android