«Воспользовался шансами, которые он дал мне». Магнус Карлсен — о победе над Непомнящим

16-й чемпион мира норвежский шахматист Магнус Карлсен прокомментировал победу над россиянином Яном Непомнящим в финале турнира Champions Chess Tour, который проходил в Осло. Карлсен обыграл российского гроссмейстера со счётом 4:1.

– У вас всё еще есть ментальное преимущество перед Непомнящим после чемпионата мира — 2021?

– Хорошо, что так продолжается. Он провёл хороший полуфинал в пятницу, но я воспользовался шансами, которые он дал мне сегодня, — сказал Карлсен в эфире норвежского телеканала TV2.

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий провели 51 партию на турнирах Champions Chess Tour. В 14 из них выиграл норвежский шахматист, россиянин одержал пять побед, а остальные партии завершились ничьей.