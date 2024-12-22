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Ян Непомнящий: хочу выиграть чемпионаты мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке

Ян Непомнящий: хочу выиграть чемпионаты мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке
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Российский гроссмейстер, восьмой номер рейтинга ФИДЕ Ян Непомнящий подвёл итоги турнира Champions Chess Tour – 2024 и рассказал о своих перспективах на чемпионате мира по рапиду и блицу.

«Играл очень нестабильно, но в итоге за счёт смекалки и находчивости дошёл до финала. Могли быть разные сценарии (матча с Магнусом Карлсеном в финале. — Прим. «Чемпионата»), но повторился полуфинал со знаком «минус». Ужасное начало матча, особенно вторая партия. С 0-2 тяжело отыгрываться. Дальше были неплохие шансы (особенно в третьей партии), но не использовал.

Дальше — чемпионаты мира в Нью-Йорке. Хочу выиграть. Оба», — написал Непомнящий в своём аккаунте в телеграм-канале.

Чемпионаты мира по рапиду и блицу пройдут с 26 по 31 декабря в Нью-Йорке (США).

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