Премьера мультсериала «Чемпионы» от киностудии «Союзмультфильм» состоится 31 декабря

31 декабря киностудия «Союзмультфильм», Минспорта России, Континентальная хоккейная лига, бренд грузовиков «Валдай» от группы компаний «Современные транспортные технологии» и портал «Чемпионат» представят зрителям первые эпизоды спортивного мультсериала «Чемпионы». Серии будут доступны в онлайн-кинотеатре Okko, который выступает сопродюсером проекта.

«Спорт должен проникать и укореняться в нашей бытовой культуре, становиться нормой жизни для детей и взрослых. Кинематограф, мультипликация, как и другие художественные формы, – это отличный инструмент для этого. Поэтому возвращение «Союзмультфильма» к спортивной анимации происходит при полной поддержке Минспорта», — отметил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв.

Выполненный в жанре буффонады проект вдохновлён классическими анимационными фильмами режиссера Бориса Дёжкина («Шайбу! Шайбу!», «Метеор на ринге», «Матч-реванш» и др.). Зрители вновь увидят на экранах противостояние знаменитых команд — «Синих вымпелов» и «Красных метеоров». Комментировать анимационные матчи будет известный российский телеведущий Дмитрий Губерниев. Режиссёром выступает Максим Куликов, обладатель множества фестивальных наград за ленту «Уважаемые пассажиры».

«Союзмультфильм» впервые за долгие годы возвращается к анимации спортивной тематики — в этом жанре у студии очень богатые традиции. Мы долго готовили этот проект, искали визуальный стиль, изучали видеозаписи спортивных состязаний. В результате получился мультсериал, наполненный остроумным юмором, визуальными гэгами и увлекательными сюжетами. Каждая серия проекта — яркая зарисовка противостояния двух команд, которые сразятся не только за титул победителя, но и за честную игру», — сказала председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва.

По сюжету первой серии игроки «Синих вымпелов» усердно готовятся к предстоящему матчу на ледовой площадке, в то время как участники «Красных метеоров» для быстрого наращивания мышечной массы налегают на фастфуд. Каждая из команд уверена в верности своего подхода. Кто из них окажется прав — покажет исход непростого поединка. Хоккейным баталиям будет посвящён первый сезон проекта, в дальнейшем зрители увидят эпизоды, где команды будут соревноваться в других видах спорта — футболе, волейболе, баскетболе и даже дзюдо.

Одним из героев мультсериала стал грузовик «Валдай» от группы компаний «Современные транспортные технологии».

«Мы рады, что грузовик стал одним из героев мультфильма «Шайбу! Шайбу!» и помог команде победить в решающий момент. Это сотрудничество стало для нас настоящим подарком, ведь оно объединило историю и современность, привнесло в общий проект лёгкие ноты ностальгии и подарило нам возможность создать нечто уникальное и интересное. Стать частью доброй истории – ценность, за которую мы благодарим это сотрудничество», — отметил генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков.

31 декабря первую серию «Чемпионов» можно будет увидеть также на телеканале «Карусель».