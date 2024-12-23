Дональд Трамп заявил, что не допустит мужчин в женский спорт

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен остановить трансгендерное* безумие в своей стране, а также пообещал, что не допустит мужчин в женский спорт.

«В первый же день мы остановим трансгендерное* безумие. Я подпишу указ о прекращении детского обрезания, о том, чтобы убрать трансгендеров* из армии и из наших начальных, средних и старших школ. И мы не допустим мужчин в женский спорт. Это тоже будет сделано в первый день. При администрации Трампа официальной политикой правительства Соединённых Штатов станет то, что существует только два пола — мужской и женский», — приводит слова Трампа Yahoo!

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