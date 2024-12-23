Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Потанин: на Олимпиаду Россия вернётся с позиции силы, а не когда разрешат подойти

Потанин: на Олимпиаду Россия вернётся с позиции силы, а не когда разрешат подойти
Комментарии

Глава «Норникеля», член Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Владимир Потанин уверен, что российские спортсмены вернутся на Олимпийские игры с позиции силы.

«У меня есть не просто оптимизм, а уверенность, что это (возвращение России на Олимпиаду) случится, но вернёмся мы туда с позиции силы, а не когда нам милостиво разрешат подойти к барскому столу», — приводит слова Потанина ТАСС.

С 2022 года российские спортсмены выступают не во всех видах спорта из-за политической ситуации. Некоторые спортивные федерации допускают россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. На Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) выступило всего 15 спортсменов из России.

Материалы по теме
Россиян пустят на зимнюю Олимпиаду-2026. Всё, что нужно знать о допуске конькобежцев
Россиян пустят на зимнюю Олимпиаду-2026. Всё, что нужно знать о допуске конькобежцев
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android