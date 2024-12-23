Потанин: на Олимпиаду Россия вернётся с позиции силы, а не когда разрешат подойти

Глава «Норникеля», член Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Владимир Потанин уверен, что российские спортсмены вернутся на Олимпийские игры с позиции силы.

«У меня есть не просто оптимизм, а уверенность, что это (возвращение России на Олимпиаду) случится, но вернёмся мы туда с позиции силы, а не когда нам милостиво разрешат подойти к барскому столу», — приводит слова Потанина ТАСС.

С 2022 года российские спортсмены выступают не во всех видах спорта из-за политической ситуации. Некоторые спортивные федерации допускают россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. На Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) выступило всего 15 спортсменов из России.