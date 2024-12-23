Лифинцев — о ЧМ-2024: меня порадовало, что после старта не брали интервью

Российский пловец, обладатель пяти золотых медалей чемпионата мира — 2024 на короткой воде Мирон Лифинцев считает, что запрет на общение со СМИ во время турнира в Венгрии стал для него преимуществом.

«Меня больше порадовало то, что после старта не брали интервью — тебя просто показали, ты помахал ручкой и ушёл. Не надо было давать интервью и разговаривать со всеми — просто молча делали своё дело и уходили. Думаю, мне это сыграло на руку», — приводит слова Лифинцева ТАСС.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря. 18-летний Лифинцев стал обладателем пяти золотых медалей на дистанциях 50 и 100 м на спине, в смешанных комбинированных эстафетах 4х50 м и 4x100 м и в мужской комбинированной эстафете 4x100 м.