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Лифинцев рассказал, что российским пловцам запретили ярко праздновать победы на ЧМ-2024

Лифинцев рассказал, что российским пловцам запретили ярко праздновать победы на ЧМ-2024
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Пятикратный чемпион мира по плаванию Мирон Лифинцев рассказал, что на ЧМ-2024 в Будапеште (Венгрия) российским спортсменам было запрещено ярко праздновать свои победы. Напомним, россияне выступали на турнире в нейтральном статусе.

«Во-первых, мне нельзя было их (эмоции) показывать. Во-вторых, их особо и не было: я просто приплыл и даже особо не понимал, что происходит. Я был и удивлён, и рад. Эмоции были, но они не были яркими, и не сказать, что я хотел их показывать. Я был рад, но, скорее, удовлетворён своей работой.

Ограничение [на празднования] из-за нейтрального статуса — нельзя было сесть на дорожку и показывать что-то», — приводит слова Лифинцева ТАСС.

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