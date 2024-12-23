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Чемпион мира по плаванию Лифинцев заявил, что хочет познакомиться с Даниилом Медведевым

Чемпион мира по плаванию Лифинцев заявил, что хочет познакомиться с Даниилом Медведевым
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Пятикратный чемпион мира по плаванию 18-летний Мирон Лифинцев рассказал, что в детстве занимался теннисом, а также заявил, что хотел бы познакомиться с пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым.

«Я об этом (кем бы стал, если не пловцом) часто задумываюсь, думаю, что я бы занимался теннисом. Я им совсем чуть-чуть занимался, не сказать, что что-то понял, но мне было очень интересно».

Теннисом спортсмен занимался в детстве, когда жил в Черногории. «Я там ещё попробовал баскетбол, но опыт был неприятный. У меня очень-очень-очень не получалось играть в команде, за что меня очень сильно ругали — приходилось много раз отжиматься. В футбол мы очень часто играем с друзьями, но я стою в воротах и, получается, тоже больше играю сам за себя. А теннис просто понравился — это персональный вид спорта, его интересно смотреть».

Лифинцев отметил, что его любимым теннисистом является Даниил Медведев. «Хотелось бы с ним познакомиться, сфотографироваться. Было бы здорово», — приводит слова Лифинцева ТАСС.

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