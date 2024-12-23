Василий Титов: без России международная гимнастика бедная и блёклая

Первый вице‑президент Федерации гимнастики России Василий Титов высказался о международных соревнованиях в условиях отсутствия российских спортсменов.

«Российская гимнастика становится лучше, в ней появляются новые люди. Происходит естественный процесс смены спортсменов сборной, но в целом я считаю нашу гимнастику очень перспективной. Без России международная гимнастика бедная и блёклая. И художественная, и спортивная. Все это прекрасно понимают», – приводит слова Титова Metaratings.ru.

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила россиян до международных турниров в нейтральном статусе с 1 января 2024 года, но они не успели принять участия в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры 2024 года в Париже, которые прошли с 26 июля по 11 августа.