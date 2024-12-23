Нагорный: чем больше медалей выиграют наши спортсмены, тем быстрее вернём флаг и гимн

Российский гимнаст олимпийский чемпион Игр-2020 в командном первенстве Никита Нагорный поделился мнением о выступлении отечественных спортсменов в нейтральном статусе.

«Считаю, чем больше наших спортсменов будут выигрывать медали на международных соревнованиях — неважно в каком статусе, — тем быстрее мы вернём наш флаг и гимн. Мировое сообщество видит, что в той же спортивной гимнастике конкуренция сильно упала в отсутствие россиян. Вернувшись на международные старты, мы опять начнём завоёвывать награды, и многим покажется абсурдом, что у россиян нет флага и гимна. Хотя немало людей, думаю, уже сейчас считают это нелепицей», — приводит слова Нагорного ТАСС.

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила россиян до международных турниров в нейтральном статусе с 1 января 2024 года, но они не успели принять участия в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры 2024 года в Париже, которые прошли с 26 июля по 11 августа.