Российская легкоатлетка Валерия Воловликова перевела мошеннику около 100 тысяч рублей

Российская легкоатлетка Валерия Воловликова стал жертвой мошенника, заплатив ему 98 тысяч рублей. Об сообщает телеграмм-канал Mash.

По информации источника, 22-летняя легкоатлетка хотела подарить своему парню на Новый год Sony PlayStation. Она связалась в интернете с человеком, представившимся продавцом игровой консоли. Он пообещал отправить приставку сразу после оплаты. Злоумышленник одновременно общался с продавцом и покупателем — первому говорил, что намерен купить приставку, а второму — что продать. В итоге мошенник получил деньги на карту и перестал выходить на связь. Когда спортсменка пришла на пункт выдачи заказов, ей сообщили, что доставку отменили, так как деньги не пришли.

Валерия Воловликова родом из Волгодонска. Она завоевала серебро на первенстве Европы в 2021 году в возрасте до 20 лет. В соцсетях её прозвали новым секс-символом отечественной лёгкой атлетики.