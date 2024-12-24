Чемпион мира по плаванию Лифинцев: сам Овечкин обо мне говорил? Нифига себе!

Пятикратный чемпион мира по плаванию Мирон Лифинцев удивился, что российский хоккеист Александр Овечкин упоминал его успехи в интервью.

— Овечкин вас хвалил.

— Это кто?

— Ну, Александр Овечкин — капитан «Вашингтона».

— А, в этом смысле? Сам Овечкин обо мне говорил? Ничего себе…

— Он сказал в интервью, что видел в новостях, как вы в Будапеште всех побеждали, и что вас русским Фелпсом называют.

— Нифига себе! Я впечатлён. Честно скажу — даже близко не интересуюсь хоккеем. Но о достижениях Овечкина наслышан. Для меня значимо, что он меня отметил. Это очень достойно, — приводит слова Лифинцева «Матч ТВ».

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря. 18-летний Лифинцев стал обладателем пяти золотых медалей на дистанциях 50 и 100 м на спине, в смешанных комбинированных эстафетах 4х50 м и 4x100 м и в мужской комбинированной эстафете 4x100 м.