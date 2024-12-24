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Пловец Мирон Лифинцев: у нас дружная сборная. Общение между ребятами очень тёплое

Пловец Мирон Лифинцев: у нас дружная сборная. Общение между ребятами очень тёплое
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Пятикратный чемпион мира по плаванию Мирон Лифинцев не захотел отвечать на вопрос об игнорировании его победы со стороны европейской федерации плавания, а также рассказал о поддержке российской сборной.

— Как вы отреагировали на то, что европейская федерация не поставила ваше фото в соцсети после победы?
— Не буду отвечать на этот вопрос.

— А команда у нас дружная?
— Да, очень. В коллективе мы друг друга поздравляли. Общение между ребятами очень тёплое. Не было никакой тухлости или тишины. Всегда кто-то с кем-то, что-то и как-то. И взаимная поддержка на отличном уровне. У нас в самом деле дружная сборная, — приводит слова Лифинцева «Матч ТВ».

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