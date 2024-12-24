Лифинцев — об учёбе: совмещать со спортом вообще не удаётся. Это в принципе невозможно

Пятикратный чемпион мира по плаванию Мирон Лифинцев рассказал, что не может совмещать учёбу с карьерой профессионального спортсмена.

— Что вы читаете на сборах?

— Изредка беру с собой книги, но не всегда удается их изучить. В основном по психологии. Литературу я не читаю, и мне не особо интересно.

— Трудно ли быть спортсменом и получать образование?

— Совмещать вообще не удаётся. Абсолютно. В реалиях нашей бригады это в принципе невозможно. Идёт колоссальная работа, нет времени даже подумать о личной жизни. Тебе приходится чем-то жертвовать. Но в конце года закрываю предметы, какие-то поблажки дают. В училище олимпийского резерва к этому относятся с пониманием и не так сильно «душат».

— По зуму можно сдавать?

— Там такая работа, что по зуму не сделать. Это не школа. Но я спокойно договариваюсь, приезжаю и сдаю, — приводит слова Лифинцева «Матч ТВ».