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Чернышенко: Россия будет работать с любым законно избранным президентом МОК

Чернышенко: Россия будет работать с любым законно избранным президентом МОК
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия готова работать с любым новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мы, конечно, будем работать с любым законно избранным президентом Международного олимпийского комитета… И сейчас со сменой руководства мы ожидаем, что, кто бы ни пришёл к руководству этой уважаемой старейшей спортивной организацией, он будет проявлять разумный подход, базирующийся на истинных олимпийских ценностях», — приводит слова Чернышенко «РИА Новости Спорт».

Выборы нового президента МОК пройдут в рамках 143-й сессии организации, которая состоится с 18 по 21 марта 2025 года в Греции.

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