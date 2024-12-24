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Леонов заявил, что Кубок мира по водным видам спорта 2028 года может пройти в Казани

Леонов заявил, что Кубок мира по водным видам спорта 2028 года может пройти в Казани
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) может провести Кубок мира по плаванию в Казани после стабилизации ситуации в мире.

«Мы очень активно работаем с World Aquatics и European Aquatics. В этом году у нас должен был пройти чемпионат в Казани. Пока мы с ними перенесли соревнования на 2028 год, и эти соревнования в календаре. И мы, возможно, вернёмся к вопросу о том, чтобы провести Кубок мира в Казани. Если нормализуется ситуация, то они готовы отдать нам Кубок мира, провести его у нас. Такие переговоры ведутся не только с World Aquatics, но и с другими федерациями. Сегодня открываются окна благодаря тому, что мы показали, что готовы, открыты, нет никаких проблем — спортсмены приезжают к нам на соревнования», — приводит слова Леонова «РИА Новости Спорт».

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта должен был пройти в Казани в 2025 году, но был перенесён.

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