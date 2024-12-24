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Чернышенко — о Бахе: к сожалению, был вовлечён в череду политических манипуляций

Чернышенко — о Бахе: к сожалению, был вовлечён в череду политических манипуляций
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался о работе Томаса Баха на посту президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Он был очень большой друг нашей страны. Первые Олимпийские игры, которые при нём как при президенте прошли в Сочи, были на самом высочайшем уровне. И ему обеспечили очень такой, я считаю, эффективный старт. Дальше, опять же, мы видим, что, к сожалению, он был вовлечён в череду политических манипуляций», — приводит слова Чернышенко «РИА Новости Спорт».

В августе 2024 года действующий президент МОК Томас Бах объявил, что покинет свой пост по окончании срока. Он возглавлял МОК более 10 лет, с 2013 года. Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии МОК с 18 по 21 марта 2025 года. Мероприятие состоится в Афинах (Греция).

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