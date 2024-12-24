Стали известны кандидаты на звание «Игрок года» по шахматам по версии Chess.com

Шахматная онлайн-платформа Chess.com запустила голосование по итогам 2024 года, где пользователи могут выбрать игрока года, партию года, контентмейкера года.

Cписок претендентов на звание «Игрок года»:

Мужчины: Арджун Эригайси (Индия), Магнус Карлсен (Норвегия), Алиреза Фируджа (Франция), Хикару Накамура (США), Гукеш Доммараджу (Индия), Фабиано Каруана (США).

Женщины: Лю Мяойи (Китай), Карисса Йип (США), Дивья Дешмух (Индия), Цзюй Вэньцзюнь (Китай), Тань Чжунъи (Китай), Бодхана Шинавандан (Англия), Рамешбабу Вайшали (Индия).

Напомним, Гукеш Доммараджу стал чемпионом мира по шахматам. В матче за шахматную корону он обыграл китайца Дин Лижэня со счётом 7,5:6,5.