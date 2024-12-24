«Разочаровывает». Олимпийский чемпион Конгсёуг — о допуске россиян к отбору на ОИ

Олимпийский чемпион норвежский конькобежец Педер Конгсёуг раскритиковал решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске россиян на Олимпийские игры.

«Разочаровывает то, что ISU идёт на уступки. Вероятно, главным образом из-за коммерческой выгоды от возвращения русских.

Другой аспект — что они сделали за несколько лет в отношении допинга? Кто присматривал за ними в этот период? Мы ежедневно проходим допинг-контроль. Учитывая историю, не думаю, что будет несправедливо задавать критические вопросы об этом.

Решение ISU, возможно, имеет смысл для привлечения внимания к спорту на международном уровне и получения прибыли, но оно также может обернуться против нас. Вполне возможно, что некоторые спонсоры не захотят иметь с нами ничего общего, если мы пригласим эти страны. Это было бы совершенно неправильно с моральной точки зрения», — приводит слова Конгсёуга RA Stavanger.

Напомним, было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях.