Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Разочаровывает». Олимпийский чемпион Конгсёуг — о допуске россиян к отбору на ОИ

«Разочаровывает». Олимпийский чемпион Конгсёуг — о допуске россиян к отбору на ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион норвежский конькобежец Педер Конгсёуг раскритиковал решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске россиян на Олимпийские игры.

«Разочаровывает то, что ISU идёт на уступки. Вероятно, главным образом из-за коммерческой выгоды от возвращения русских.

Другой аспект — что они сделали за несколько лет в отношении допинга? Кто присматривал за ними в этот период? Мы ежедневно проходим допинг-контроль. Учитывая историю, не думаю, что будет несправедливо задавать критические вопросы об этом.

Решение ISU, возможно, имеет смысл для привлечения внимания к спорту на международном уровне и получения прибыли, но оно также может обернуться против нас. Вполне возможно, что некоторые спонсоры не захотят иметь с нами ничего общего, если мы пригласим эти страны. Это было бы совершенно неправильно с моральной точки зрения», — приводит слова Конгсёуга RA Stavanger.

Напомним, было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях.

Материалы по теме
Чернышенко — о Бахе: к сожалению, был вовлечён в череду политических манипуляций
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android