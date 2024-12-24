Симона Байлз — о праздновании Рождества с мужем: только мы вдвоём. Ничего сумасшедшего

Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира американская гимнастка Симона Байлз рассказала, как проводит Рождество с супругом, игроком в американский футбол Джонатаном Оуэнсом.

«Честно говоря, только мы вдвоём. Ничего сумасшедшего. Мы собираемся в отпуск в следующем году, так что в этом году мы вроде как даже не празднуем Рождество. Просто отдых», — приводит слова Байлз Olympics.com.

На прошедших Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) Байлз завоевала три золотые медали (в командном многоборье, личном многоборье и опорном прыжке). Кроме того, она пополнила свою внушительную коллекцию серебром с вольных упражнений. В спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. Байлз до повторения результата Латыниной осталось завоевать два золота.