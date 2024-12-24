Симона Байлз рассказала, какой лучший подарок она дарила своему мужу Джонатану Оуэнсу

Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира американская гимнастка Симона Байлз рассказала, какой лучший подарок она подарила своему мужу, игроку в американский футбол Джонатану Оуэнсу.

«Лучший? Не сказала бы даже, что это лучший подарок, который когда-либо ему дарила, потому что, очевидно, это была бы я. Но мне кажется, что его любимым подарком, который он так долго хотел получить, был Rolex», — приводит слова Байлз Olympics.com.

На прошедших Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) Байлз завоевала три золотые медали (в командном многоборье, личном многоборье и опорном прыжке). Кроме того, она пополнила свою внушительную коллекцию серебром с вольных упражнений. В спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. Байлз до повторения результата Латыниной осталось завоевать два золота.