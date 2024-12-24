«Альбом Джастина Бибера». Симона Байлз — о любимой рождественской музыке

Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира американская гимнастка Симона Байлз ответила на вопрос о любимом фильме и любимой музыке в период Рождества.

— Какая ваша любимая праздничная песня?

— Я бы сказала, рождественский альбом Джастина Бибера.

— Любимый праздничный фильм?

— О, «Один дома», — приводит слова Байлз Olympics.com.

На прошедших Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) Байлз завоевала три золотые медали (в командном многоборье, личном многоборье и опорном прыжке). Кроме того, она пополнила свою внушительную коллекцию серебром с вольных упражнений. В спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. Байлз до повторения результата Латыниной осталось завоевать два золота.