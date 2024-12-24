Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Он покупает мне цветы каждую неделю». Симона Байлз — о подарках от мужа

«Он покупает мне цветы каждую неделю». Симона Байлз — о подарках от мужа
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира американская гимнастка Симона Байлз рассказала, что для неё лучшим подарком от мужа, игрока в американский футбол Джонатана Оуэнса, являются цветы, которые он дарит каждую неделю.

«Какой самый лучший подарок? Честно говоря, я не очень материалистична. Наверное, это мои еженедельные цветы. Он покупает мне цветы каждую неделю, и это мой любимый подарок», — приводит слова Байлз Olympics.com.

На прошедших Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) Байлз завоевала три золотые медали (в командном многоборье, личном многоборье и опорном прыжке). Кроме того, она пополнила свою внушительную коллекцию серебром с вольных упражнений. В спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. Байлз до повторения результата Латыниной осталось завоевать два золота.

Материалы по теме
Симона Байлз рассказала, какой лучший подарок она дарила своему мужу Джонатану Оуэнсу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android