«Он покупает мне цветы каждую неделю». Симона Байлз — о подарках от мужа

Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира американская гимнастка Симона Байлз рассказала, что для неё лучшим подарком от мужа, игрока в американский футбол Джонатана Оуэнса, являются цветы, которые он дарит каждую неделю.

«Какой самый лучший подарок? Честно говоря, я не очень материалистична. Наверное, это мои еженедельные цветы. Он покупает мне цветы каждую неделю, и это мой любимый подарок», — приводит слова Байлз Olympics.com.

На прошедших Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) Байлз завоевала три золотые медали (в командном многоборье, личном многоборье и опорном прыжке). Кроме того, она пополнила свою внушительную коллекцию серебром с вольных упражнений. В спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. Байлз до повторения результата Латыниной осталось завоевать два золота.