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Кили Ходжкинсон стала спортианой персоной года по версии BBC

Кили Ходжкинсон стала спортианой персоной года по версии BBC
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Британская легкоатлетка олимпийская чемпионка — 2024 в беге на 800 метров 22-летняя Кили Ходжкинсон была признана спортивной персоной года по версии BBC.

«Я немного в шоке и больше рада за своего тренера, потому что без его наставлений я бы здесь не оказалась. Этот год был невероятным, и я добилась всего, чего хотела. Надеюсь, вам понравилось смотреть Олимпиаду в Париже», — приводит слова Ходжкинсон BBC.

Игрок в дартс Люк Литтлер занял второе место в голосовании, а игрок в крикет из Англии Джо Рут замкнул тройку лучших.

Ранее Ходжкинсон дважды подряд завоёвывала серебро на чемпионатах мира, а также в 19-летнем возрасте стала вице-чемпионкой Олимпийских игр — 2020 в Токио.

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