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Звезда сериала «Молодёжка» стал амбассадором бренда одежды FORWARD

Звезда сериала «Молодёжка» стал амбассадором бренда одежды FORWARD
Актёр Игорь Огурцов стал амбассадором бренда одежд
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Бренд спортивной и casual одежды FORWARD объявил о начале сотрудничества с актёром театра и кино Игорем Огурцовым, который теперь будет представлять компанию в качестве амбассадора.

Игорь Огурцов стал широко известен благодаря роли вратаря Семёна Бакина в популярном сериале «Молодёжка» о хоккее, который завоевал сердца зрителей по всей стране.

«Мы рады приветствовать Игоря Огурцова в команде FORWARD. Яркая игра и харизма сделали Игоря одним из самых узнаваемых актёров в российском кинематографе. Сотрудничество со столь интересным человеком поможет донести до нашей аудитории важность выбора качественной одежды для спорта и активной жизни», – заявил генеральный директор FORWARD Виталий Цыганков.

В FORWARD уверены, что партнерство с Игорем Огурцовым поможет укрепить позиции бренда на российском рынке спортивной и casual одежды.

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Рекламодатель: ООО «Управляющая компания «ФОРВАРД», ОГРН 1137746172002
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